В Казахстане началось голосование на выборах главы государства

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Казахстане в воскресенье открылись избирательные участки и началось голосование за кандидатов в президенты страны.

Из более 10,1 тыс. избирательных участков, образованных в Казахстане и за его пределами (68 в зарубежных диппредставительствах республики), большинство открыли двери в 07:00 по времени Астаны, 86 участков в столице, Алматы и Шымкенте начали работу на час раньше - в 6:00. В пяти из 20 регионов Казахстана участки для избирателей откроются на час позже, поскольку они находятся в другом временном поясе.

Избиратели вправе проголосовать до 20:00 местного времени, после чего на избирательных участках начнется подсчет голосов.

Казахстанцам предстоит сделать выбор из шести кандидатов. Наряду с действующим президентом Касым-Жомартом Токаевым (выдвинут народной коалицией общественно-политических сил), на пост главы государства претендуют Нурлан Ауесбаев (кандидат от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП)), Мейрам Кажыкен (от республиканского объединения "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат"), Жигули Дайрабаев (от народно-демократической патриотической партии "Ауыл"), Каракат Абден (от альянса соцработников), Салтанат Турсынбекова (от общественного объединения "Казак аналары - дестурге жол" (Казахские матери - путь к обычаям)).

Согласно обновленной Конституции, президент страны избирается совершеннолетними гражданами Казахстана на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 7 лет. При этом избираться победитель сможет только один раз.

Выборным законодательством не предусмотрен процентно-количественный минимум участия избирателей в голосовании как показатель того, можно ли считать выборы состоявшимися или нет. Показатель явки на предыдущих президентских выборах в 2019 году составил 77,4%.

Избранным главой государства считается кандидат, набравший более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В случае, если ни один из кандидатов не получит необходимого числа голосов, проводится повторное голосование, в котором примут участие два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.

На выборы аккредитовано более 640 наблюдателей иностранных государств и международных организаций.

Население Казахстана превышает 19,6 млн человек. При этом избирательным правом обладают 11 млн 950 тыс. 485 человек. Центризбирком принял решение изготовить "с учетом резерва" 12 млн 69 тыс. 990 избирательных бюллетеней.