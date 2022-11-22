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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Счетная палата Молдавии оценила долг страны перед "Газпромом" в $591 млн

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Счетная палата Молдавии подсчитала, что долг предприятия "Молдовагаз" перед "Газпромом" на конец 2021 года составил $590,8 млн.

Как говорится в пресс-релизе ведомства по итогам аудита "Молдовагаза", основная часть долга в размере $394,1 млн сформировалась за период с 2011 по 2015 год, а $144,5 млн - с июля 1999 года по декабрь 2007 года. Еще $37,3 млн - это долг за декабрь 2021 года, а $14,6 млн - за период до первой половины 1999 года.

Эта тема стала камнем преткновения в отношениях Молдавии и "Газпрома". Концерн считает, что долг страны - $709 млн, из которых сама задолженность - $433 млн, а остальное - пеня за просрочку платежей.

В 2021 году "Газпром" стал требовать погашения долга. Власти Молдавии заявляли, что признают точную сумму только после независимого международного аудита. В октябре 2021 года стороны заключили соглашение, согласно которому Молдавия должна была провести этот аудит до 1 мая 2022 года. Однако Кишинев не смог вовремя найти подходящего исполнителя.

В августе Молдавия заключила контракт с Wikborg Rein Advokatfirma AS и Forensic Risk Alliance & Co. Ожидается, что результаты аудита будут доступны в 2023 году.

С октября "Газпром" сократил поставки газа в Молдавию до 5,7 млн кубометров в сутки, что составляет 70% от потребностей страны в октябре и примерно 50% - в ноябре.

Молдавия Газпром
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