Молдавия утвердила оплату услуг аудиторов долга "Молдовагаза" перед "Газпромом"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии приняло постановление о выплате 800 тысяч евро за проведение аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", документ вступил в силу после опубликования в "Официальном мониторе".

В постановлении отмечается, что деньги должны быть выплачены Агентством государственной собственности компаниям Wikborg Rein Advokatfirma AS (Норвегия) и Forensic Risk Alliance & Co Limited (Великобритания) в соответствии с договором от 10 августа 2022 году.

Они должны были представить аудиторское заключение по задолженности за поставленный газ потребителям правого берега Днестра в период 1993-2021 годов в январе нынешнего года. Деньги за эти услуги были предусмотрены в законе о госбюджете на 2022 год, которые невозможно было использовать в этом году без решения правительства.

1 ноября 2021 года вступил в силу договор на поставку газа сроком на пять лет. Ему предшествовало подписание протокола о дальнейших действиях сторон. Согласно протоколу, подписанному вице-премьером Андреем Спыну и председателем правления "Газпром" Алексеем Миллером в октябре 2021 года, молдавская сторона должна провести аудит долга "Молдовагаза" (по мнению российской стороны, долг составляет $709 млн). Результаты аудита должны были быть представлены до 1 мая 2022 года, чтобы "Молдовагаз" и "Газпром" могли к этой дате подписать соглашение об урегулировании задолженности, предусматривающее погашение всей задолженности в течение пяти лет.

Тендер по отбору аудитора был объявлен в конце января 2022 года Агентством государственной собственности Молдавии. Однако правительство Молдавии признало его несостоявшимся, так как не были соблюдены условия тендера, одним из которых являлось участие не менее двух зарубежных компаний.

В августе 2022 года Агентство госсобственности подписало прямой договор на проведение аудита с двумя компаниями - Wikborg Rein Advokatfirma AS и Forensic Risk Alliance & Co.

В ноябре 2022 года правительство Молдавии приняло решение заплатить двум компаниям за проведение аудита 800 тысяч евро. Аудит должен был быть завершен до 30 января 2023 года.

Предусмотренные в бюджете агентства в 2022 году средства на оплату аудита в размере около 800 тысяч евро, в прошлом году не были использованы в силу разных причин, связанных "с проверкой электронных подписей договаривающихся сторон и регистрации контракта в казначействе". В связи с этим, расходы, запланированные на 2022 год, не могут быть выплачены в нынешнем году, а в государственном бюджете на 2023 год средства на оплату аудита не предусмотрены. Для этого понадобилось принятие нового постановления правительства.

В марте Агентство государственной собственности Молдавии сообщило, что сроки проведения аудита были продлены, и его результаты будут представлены в мае 2023 года.