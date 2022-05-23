Лукашенко заявил о приверженности скорейшему урегулированию конфликта на Украине

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия заинтересована в скорейшем урегулировании на Украине и назвал свою страну честной и порядочной. Он написал это в письме генсеку ООН Антониу Гуттеришу, текст послания приводит "БелТА".

"Мы - не агрессоры, как нас пытаются представить некоторые государства. Беларусь никогда не была инициатором каких-либо войн или конфликтов. Но мы и не предатели. Для нас важны честность и порядочность в отношениях. Наша позиция заключается в том, что озабоченности и интересы любой страны, будь то одна восьмая часть суши или островное государство, должны быть услышаны всеми. Именно поэтому Беларусь искренне и неизменно остается приверженной задаче скорейшего примирения", - говорится в письме.

Лукашенко напомнил, что не раз обращал внимание на "деградацию систем глобальной и европейской региональной безопасности", его не услышали.

"Архитектура безопасности в Европе дала сбой. Нежелание западных стран работать над укреплением единой и неделимой безопасности, неуважение ими законных интересов и игнорирование озабоченностей других партнеров, прежде всего России, вылились сначала в торгово-экономические и информационные войны, а затем спровоцировали горячий конфликт на территории Украины", - представил он свою позицию.

"Только погасив очаг горячего противостояния, мы сможем начать выстраивать новый постконфликтный миропорядок, где будут учтены интересы всех государств", - уверен Лукашенко.

Президент вспомнил усилия Белоруссии по содействию урегулированию конфликта на востоке Украины в 2014-2015 годах, в результате которых были подписаны известные Минские соглашения. Он добавил, что именно по инициативе Минска начались переговоры украинской и российской делегаций в 2022 году. Где эти переговоры продолжатся, ему не так важно, "ведь сейчас не время делить лавры миротворцев".

"В данный момент каждый здравомыслящий человек и политик должен думать не о своей выгоде и возможных дивидендах, но о скорейшем заключении мира на условиях, которые будут приемлемы всем сторонам конфликта", - заявил Лукашенко.