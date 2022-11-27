Лукашенко считает, что Украина должна пойти на компромисс с Россией

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что Киев должен пойти на переговоры и компромисс с РФ.

"Ну, нельзя предварительно условия выдвигать. Сядьте за стол переговоров, и там все условия выдвинете. И второй принцип классический - компромиссы. Ну, не надо, чтобы убивали свои своих. Ну, кровь у нас одна в жилах течет. Я вижу, что Россия это понимает. Поймет ли это Украина? Ну, в ближайшее время, посмотрим", - заявил он в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК) в интервью Павлу Зарубину.

Глава белорусского государства отметил важность движения вперед, чтобы получить какой-либо положительный результат.

По мнению Лукашенко, президент Украины Владимир Зеленский нарушает классические принципы переговорного процесса, что особенно явно чувствуется при переговорах с такой большой страной, как РФ.

"Россия всегда протягивала руку к переговорам. Резкий поворот Украины "мы не будем". Так это в самом начале! Ну, я сегодня прямо сказал: опять, наверное, не дадут возможности договориться", - отметил президент Белоруссии.

Он выразил убеждение, что нежелание садиться за стол переговоров не является личным желанием руководства Украины, а навязано извне. По его мнению, Зеленскому не дают возможности договориться.

"Володе Зеленскому просто не дают возможности - чтобы он не говорил - ему не дают возможности наладить диалог с РФ", - убежден Лукашенко.

"Американцы хотят одним ударом, одним заходом положить Европу и через Россию подобраться к Китаю. Естественно, растоптав Россию", - предположил он.

При этом Лукашенко заявил о нереальности такого сценария и удивился подобному желанию американцев, которые, по его словам, должны понимать это.