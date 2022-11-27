Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Лукашенко считает, что Украина должна пойти на компромисс с Россией

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что Киев должен пойти на переговоры и компромисс с РФ.

"Ну, нельзя предварительно условия выдвигать. Сядьте за стол переговоров, и там все условия выдвинете. И второй принцип классический - компромиссы. Ну, не надо, чтобы убивали свои своих. Ну, кровь у нас одна в жилах течет. Я вижу, что Россия это понимает. Поймет ли это Украина? Ну, в ближайшее время, посмотрим", - заявил он в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК) в интервью Павлу Зарубину.

Глава белорусского государства отметил важность движения вперед, чтобы получить какой-либо положительный результат.

По мнению Лукашенко, президент Украины Владимир Зеленский нарушает классические принципы переговорного процесса, что особенно явно чувствуется при переговорах с такой большой страной, как РФ.

"Россия всегда протягивала руку к переговорам. Резкий поворот Украины "мы не будем". Так это в самом начале! Ну, я сегодня прямо сказал: опять, наверное, не дадут возможности договориться", - отметил президент Белоруссии.

Он выразил убеждение, что нежелание садиться за стол переговоров не является личным желанием руководства Украины, а навязано извне. По его мнению, Зеленскому не дают возможности договориться.

"Володе Зеленскому просто не дают возможности - чтобы он не говорил - ему не дают возможности наладить диалог с РФ", - убежден Лукашенко.

"Американцы хотят одним ударом, одним заходом положить Европу и через Россию подобраться к Китаю. Естественно, растоптав Россию", - предположил он.

При этом Лукашенко заявил о нереальности такого сценария и удивился подобному желанию американцев, которые, по его словам, должны понимать это.

Украина Владимир Зеленский Белоруссия Александр Лукашенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Корабль Cargo Dragon пристыковался к МКС

Пандемия коронавируса

В ряде городов Китая прошли акции против ограничительных мер от COVID-19

В ряде городов Китая прошли акции против ограничительных мер от COVID-19

Что случилось этой ночью: воскресенье, 27 ноября

Корабль Cargo Dragon компании SpaceX в воскресенье должен причалить к МКС

Корабль Cargo Dragon компании SpaceX в воскресенье должен причалить к МКС

Умер министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей

Маск заявил о готовности сделать свой смартфон при блокировке Twitter Google или Apple

Маск заявил о готовности сделать свой смартфон при блокировке Twitter Google или Apple

В городах Европы начался рождественский сезон на фоне энергетического кризиса

В городах Европы начался рождественский сезон на фоне энергетического кризиса

Польша увеличила протяженность электронного барьера на границе с Белоруссией до 37 км

Что случилось этой ночью: суббота, 26 ноября

Токаев вступил в должность президента Казахстана

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });