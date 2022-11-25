Что случилось этой ночью: пятница, 25 ноября

Договоренность ЕС о совместных закупках газа, восстановление внешнего энергоснабжения ЗАЭС, "амнистия" для заблокированных Twitter-аккаунтов

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Совет ЕС договорился о коллективных закупках газа. Российский газ будет исключен из совместных закупок. Страны Евросоюза рассчитывают, что коллективные закупки позволят им "иметь лучшие рычаги воздействия, когда дело доходит до покупки газа на мировых рынках, и что государства-члены не будут конкурировать друг с другом".

- Европарламент одобрил непризнание загранпаспортов, выданных в новых субъектах РФ, Абхазии и Южной Осетии. Еврокомиссия должна будет по итогу консультации с государствами-членами ЕС составить "список российских проездных документов, в частности паспортов, которые не должны признаваться".

- Эксперты МАГАТЭ подтвердили восстановление внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул необходимость принятия серьезных действий по предотвращению угрозы серьезной атомной аварии.

- Илон Маск объявил об "амнистии" для заблокированных аккаунтов в Twitter. Перед этим новый владелец соцсети провел на своей странице опрос о том, следует ли "амнистировать" заблокированных пользователей, которые "не нарушали закон и не занимались вопиющим спамом". 72% из более чем 3 млн проголосовавших высказались за "амнистию".

- Бразилия обыграла Сербию в матче чемпионата мира по футболу. Встреча в Лусаиле завершилась со счетом 2:0. Дубль в составе бразильской сборной оформил Ришарлисон, он отличился на 62-й и 73-й минутах. Второй гол Ришарлисон забил ударом через себя.