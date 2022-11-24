Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:33

Европарламент одобрил непризнание загранпаспортов, выданных в новых субъектах РФ

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Европейский парламент одобрил в четверг соглашение с Советом ЕС о непризнании загранпаспортов, выданных в бывших украинских областях, а также в Абхазии и Южной Осетии.

"Европейский парламент обязуется делать все от него зависящее, чтобы продолжать оказывать давление на Россию юридическими и политическими средствами", - заявил докладчик парламента по данному вопросу, евродепутат от Испании Хуан Фернандо Лопес Агилар.

Решение было одобрено 531 голосом "за", 7 депутатов были "против", 34 воздержались.

Согласно принятому решению, Европейская комиссия должна будет по итогу консультации с государствами-членами ЕС составить "список российских проездных документов, в частности паспортов, которые не должны признаваться".

Однако лица, прибывающие в ЕС, чтобы покинуть зоны конфликтов, могут быть приняты по гуманитарным соображениям, уточняют в Европейском парламенте.

Когда одобренное Европарламентом решение в свою очередь утвердит Совет ЕС и оно будет опубликовано в "Официальном журнале" Евросоюза, то соответствующий юридический акт вступит в силу на следующий день.

ЕС Россия Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 24 ноября

Три авианосные группы НАТО провели учения вблизи Балкан

Европарламент одобрил выделение Киеву 18 млрд евро финпомощи в 2023 году

Кремль пообещал изучить конъюнктуру для уточнения позиции по потолку цен на нефть

Кремль пообещал изучить конъюнктуру для уточнения позиции по потолку цен на нефть

РФ и Турция задумались об усилении антитеррористической защиты "Южного потока"

Лукашенко призвал Киев остановить конфликт и заявил о риске уничтожения Украины

Лукашенко призвал Киев остановить конфликт и заявил о риске уничтожения Украины

Google планирует уволить 10 тысяч сотрудников

Brent подешевела до $85,1 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 24 ноября

Небензя назвал удары РФ по украинской инфраструктуре реакцией на поставки Киеву западного оружия

Небензя назвал удары РФ по украинской инфраструктуре реакцией на поставки Киеву западного оружия
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });