Европарламент одобрил непризнание загранпаспортов, выданных в новых субъектах РФ

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Европейский парламент одобрил в четверг соглашение с Советом ЕС о непризнании загранпаспортов, выданных в бывших украинских областях, а также в Абхазии и Южной Осетии.

"Европейский парламент обязуется делать все от него зависящее, чтобы продолжать оказывать давление на Россию юридическими и политическими средствами", - заявил докладчик парламента по данному вопросу, евродепутат от Испании Хуан Фернандо Лопес Агилар.

Решение было одобрено 531 голосом "за", 7 депутатов были "против", 34 воздержались.

Согласно принятому решению, Европейская комиссия должна будет по итогу консультации с государствами-членами ЕС составить "список российских проездных документов, в частности паспортов, которые не должны признаваться".

Однако лица, прибывающие в ЕС, чтобы покинуть зоны конфликтов, могут быть приняты по гуманитарным соображениям, уточняют в Европейском парламенте.

Когда одобренное Европарламентом решение в свою очередь утвердит Совет ЕС и оно будет опубликовано в "Официальном журнале" Евросоюза, то соответствующий юридический акт вступит в силу на следующий день.