В МАГАТЭ подтвердили восстановление энергоснабжения Запорожской АЭС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Внешнее энергоснабжение на Запорожской АЭС (ЗАЭС) восстановлено в четверг, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Энергоснабжение ЗАЭС, прекращенное накануне, восстановили", - приводятся слова Гросси в коммюнике, опубликованном на сайте МАГАТЭ.

Информацию о восстановлении энергообеспечения ЗАЭС подтвердили эксперты МАГАТЭ, которые находятся на территории станции.

Гросси отметил, что накануне атомная промышленность Украины испытала самые серьезные перебои с начала конфликта. Он подчеркнул необходимость принятия серьезных действий по предотвращению угрозы серьезной атомной аварии.

Ранее советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщил "Интерфаксу" о восстановлении электропитания на ЗАЭС.

"Электропитание на ЗАЭС восстановлено. Надолго ли - вот, в чем вопрос. Но реакторы по-прежнему в режиме холодного останова. В город тепло так и не подается", - сказал Карчаа.