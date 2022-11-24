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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:33

В МАГАТЭ подтвердили восстановление энергоснабжения Запорожской АЭС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Внешнее энергоснабжение на Запорожской АЭС (ЗАЭС) восстановлено в четверг, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Энергоснабжение ЗАЭС, прекращенное накануне, восстановили", - приводятся слова Гросси в коммюнике, опубликованном на сайте МАГАТЭ.

Информацию о восстановлении энергообеспечения ЗАЭС подтвердили эксперты МАГАТЭ, которые находятся на территории станции.

Гросси отметил, что накануне атомная промышленность Украины испытала самые серьезные перебои с начала конфликта. Он подчеркнул необходимость принятия серьезных действий по предотвращению угрозы серьезной атомной аварии.

Ранее советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщил "Интерфаксу" о восстановлении электропитания на ЗАЭС.

"Электропитание на ЗАЭС восстановлено. Надолго ли - вот, в чем вопрос. Но реакторы по-прежнему в режиме холодного останова. В город тепло так и не подается", - сказал Карчаа.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. В последнее время работали два из них, но только на подачу тепла для Энергодара - в режиме горячего останова. После прекращения энергоснабжения станции с украинской стороны 23 ноября их начали переводить в "холодный режим" на дизельных генераторах.

Украина Россия ЗАЭС МАГАТЭ
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