Совет ЕС договорился о коллективных закупках газа не из России

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Внеочередной Совет ЕС по энергетике согласовал в четверг регламент о совместных закупках газа, исключив из них топливо из РФ, сообщается в коммюнике по итогу заседания.

"Новые правила позволят государствам-членам и энергетическим компаниям совместно закупать газ на мировых рынках. Объединение спроса на уровне ЕС гарантирует, что страны Евросоюза будут иметь лучшие рычаги воздействия, когда дело доходит до покупки газа на мировых рынках, и что государства-члены не будут конкурировать друг с другом в этом процессе", - говорится в документе.

Вместе с тем в коммюнике подчеркивается: "Государства-члены особо уточнили, что российский газ будет исключен из совместных закупок".

Ранее на пресс-конференции в Брюсселе председательствующий в Совете ЕС по энергетике министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела объяснил, что регламент по совместным закупкам - это одна из составляющих предложенного Еврокомиссией пакета мер по смягчению последствий энергетического кризиса, которая была обсуждена и согласована министрами в четверг и не потребует дополнительной дискуссии на следующем внеочередном совете 13 декабря.

Совет назначен из-за безрезультатных дебатов по механизму коррекции газового рынка, которые предполагается завершить на следующем внеочередном заседании. Председатель совета рассчитывает, что в декабре можно будет утвердить весь пакет, включая коллективные закупки газа и меры солидарности, процедуры по возобновляемым источниками энергии и механизм коррекции цен.