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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:33

Ford отзывает более 634 тыс. машин SUV-сегмента из-за риска возгорания двигателя

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford Motor Co. отзывает более 634 тыс. автомобилей SUV-сегмента по всему миру в связи с трещиной в топливных форсунках, которая может привести к попаданию топлива или его паров на горячий двигатель, что чревато возгоранием.

Отзыву подлежат кроссоверы Bronco Sport и Escape 2020-2023 модельных годов. Все они оснащены 1,5-литровыми трехцилиндровыми двигателями.

В сообщении Ford говорится, что компания не призывает владельцев этих автомобилей прекращать эксплуатацию, потому что описанные инциденты крайне редки.

Между тем компания получила данные о 20 случаях возгорания, при этом в трех из них пожар перекинулся на близлежащие постройки. Кроме того, известно о четырех случаях возгорания, начавшегося менее чем через пять минут после выключения двигателя. Автопроизводитель также получил 43 иска в связи с проблемой.

Акции Ford с начала года потеряли в цене 32,5%. Капитализация компании на текущий момент составляет $56,4 млрд.

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