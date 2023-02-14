Совет глав государств СНГ соберется 13 октября в Бишкеке

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Заседание Совета глав государств СНГ состоится 13 октября в Бишкеке, сообщил на брифинге первый замминистра иностранных дел Киргизии Асеин Исаев. В 2023 году Киргизия председательствует в СНГ.

Исаев отметил, что в течение года запланировано более 80 мероприятий, связанных с СНГ, из них более десяти пройдут на территории Киргизии.

"12 октября состоится совет министров иностранных дел, а 27 октября - совет глав правительств СНГ. На уровне глав правительств будет рассмотрена работа в сфере экономики и будут намечены планы на следующий год. В течение года будет особое внимание уделено экологической теме. Партнеры поддержали наше предложение, этот вопрос будет подниматься на заседаниях разного уровня, - отметил Исаев. - Мы хотим, чтобы вся работа в СНГ строилась на уважении интересов друг друга, чтобы было меньше споров, а больше развития интеграционных процессов".

Замминистра добавил, что 2023 год на пространстве СНГ объявлен годом русского языка, и напомнил, что в Киргизии русский язык имеет статус официального, что закреплено в Конституции. Также в 2023 году будет отмечаться 95-летие писателя Чингиза Айтматова, который многие свои значимые произведения написал на русском языке. "Поэтому основные мероприятия будут сопряжены с продвижением русского языка и творчеством Чингиза Айтматова", - сказал Исаев.

Киргизия предпримет ряд мер для укрепления русского языка как инструмента межнационального общения на пространстве СНГ, пообещал дипломат.