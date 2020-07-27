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Улицу в Киеве попросили переименовать в честь Джохара Дудаева

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Глава Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов попросил мэра Киева Виталия Кличко и секретаря Киевсовета Владимира Прокопива переименовать улицу в украинской столице в честь чеченского политического деятеля Джохара Дудаева.

"Призываем вас поддержать такое предложение и проголосовать за него в сессионном зале", - написал он в понедельник у себя в фейсбуке.

Муфтий отметил, что в честь Дудаева уже названы улицы и площади в Варшаве, Риге, Вильнюсе, Стамбуле, Анкаре и других городах.

"Надеемся, что в рамках декоммунизации депутаты Киевсовета поддержат инициативу, и улица с его именем появится и в столице Украины", - добавил Исмагилов.

Украина Киев Виталий Кличко Джохар Дудаев

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