Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

Американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Военная база Соединенных Штатов в Аль-Шаддади на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил представитель Центрального командования США (CENTCOM) полковник Джо Буччино.

В сообщении, размещенном на сайте CENTCOM, говорится что по базе был нанесен удар двумя ракетами.

"Нападения такого рода подвергают риску силы коалиции и гражданское население, подрывают с таким трудом завоеванные стабильность и безопасность Сирии и региона", - сказал Буччино.

Отмечается, что в результате обстрела никто не пострадал, не было нанесено материального ущерба.

В сообщении не указывается, кто предпринял ракетную атаку, однако указывается, что позднее представители Сирийских демократических сил (СДС, поддерживаемый США военный альянс, ядро которого составляют курдские силы самообороны) "посетили место попадания ракет и обнаружили третью неразорвавшуюся".

Ранее сообщалось, что турецкие ВВС в последние дни наносили удары по позициям курдских военизированных формирований СДС в Сирии и в Ираке.

Представитель Минобороны США генерал Пэт Райдер на этой неделе заявил, что нанесение Турцией ударов по Сирии и Ираку угрожает безопасности американского персонала, работающего в этих районах.

"Недавние авиаудары по Сирии напрямую угрожали безопасности американского персонала, который работает там с местными партнерами, чтобы победить ИГ (ИГИЛ, "Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация)", - говорилось в распространенном Пентагоном заявлении Райдера.

Чиновник отметил, что "немедленная деэскалация необходима для того, чтобы по-прежнему основное внимание уделялось разгрому ИГ, и чтобы обеспечить безопасность персонала на местах".

Генерал при этом добавил: "Мы признаем законные опасения Турции в области безопасности. Мы продолжим обсуждать с Турцией и нашими местными партнерами сохранение договоренностей о прекращении огня", отметив, что "министерство обороны глубоко обеспокоено эскалацией действий на севере Сирии, Ирака и Турции".

Анкара считает курдские вооруженные формирования террористическими структурами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "искоренит терроризм, представляющий угрозу турецкой безопасности".

США Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В США ввели запрет на ввоз и продажу оборудования Huawei, ZTE и ряда других компаний КНР

В ЕС надеются в пятницу достичь договоренности по потолку цен на российскую нефть

В Еврокомиссии заявили об отсутствии планов запрета на российский газ

Экстренные службы ликвидируют последствия мощного наводнения в Саудовской Аравии

США дадут Chevron лицензию на добычу нефти в Венесуэле

США дадут Chevron лицензию на добычу нефти в Венесуэле
Пандемия коронавируса

В Китае второй день подряд фиксируют антирекорд по заболеваемости COVID-19

В Китае второй день подряд фиксируют антирекорд по заболеваемости COVID-19
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });