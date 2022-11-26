Американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Военная база Соединенных Штатов в Аль-Шаддади на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил представитель Центрального командования США (CENTCOM) полковник Джо Буччино.

В сообщении, размещенном на сайте CENTCOM, говорится что по базе был нанесен удар двумя ракетами.

"Нападения такого рода подвергают риску силы коалиции и гражданское население, подрывают с таким трудом завоеванные стабильность и безопасность Сирии и региона", - сказал Буччино.

Отмечается, что в результате обстрела никто не пострадал, не было нанесено материального ущерба.

В сообщении не указывается, кто предпринял ракетную атаку, однако указывается, что позднее представители Сирийских демократических сил (СДС, поддерживаемый США военный альянс, ядро которого составляют курдские силы самообороны) "посетили место попадания ракет и обнаружили третью неразорвавшуюся".

Ранее сообщалось, что турецкие ВВС в последние дни наносили удары по позициям курдских военизированных формирований СДС в Сирии и в Ираке.

Представитель Минобороны США генерал Пэт Райдер на этой неделе заявил, что нанесение Турцией ударов по Сирии и Ираку угрожает безопасности американского персонала, работающего в этих районах.

"Недавние авиаудары по Сирии напрямую угрожали безопасности американского персонала, который работает там с местными партнерами, чтобы победить ИГ (ИГИЛ, "Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация)", - говорилось в распространенном Пентагоном заявлении Райдера.

Чиновник отметил, что "немедленная деэскалация необходима для того, чтобы по-прежнему основное внимание уделялось разгрому ИГ, и чтобы обеспечить безопасность персонала на местах".

Генерал при этом добавил: "Мы признаем законные опасения Турции в области безопасности. Мы продолжим обсуждать с Турцией и нашими местными партнерами сохранение договоренностей о прекращении огня", отметив, что "министерство обороны глубоко обеспокоено эскалацией действий на севере Сирии, Ирака и Турции".

Анкара считает курдские вооруженные формирования террористическими структурами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "искоренит терроризм, представляющий угрозу турецкой безопасности".