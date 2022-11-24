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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:40

Пентагон осудил удары Турции по Сирии и Ираку

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Нанесение Турцией ударов по Сирии и Ираку угрожает безопасности американского персонала, работающего в этих районах, заявил представитель американского Минобороны генерал Пэт Райдер, призвав к немедленной деэскалации ситуации.

"Недавние авиаудары по Сирии напрямую угрожали безопасности американского персонала, который работает там с местными партнерами, чтобы победить ИГ ("Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России)", - говорится в распространенном Пентагоном заявлении Райдера.

По его словам, "несогласованные военные действия угрожают суверенитету Ирака",

Чиновник добавил, что "немедленная деэскалация необходима для того, чтобы по-прежнему основное внимание уделялось разгрому ИГ и чтобы обеспечить безопасность персонала на местах".

Генерал также сказал: "Мы признаем законные опасения Турции в области безопасности. Мы продолжим обсуждать с Турцией и нашими местными партнерами сохранение договоренностей о прекращении огня", отметив, что "министерство обороны глубоко обеспокоено эскалацией действий на севере Сирии, Ирака и Турции".

Турецкие ВВС в последние дни наносит удары по позициям курдских военизированных формирований СДС на севере Сирии и в Ираке. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "искоренит терроризм, представляющий угрозу турецкой безопасности".

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.

Сирия Турция
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