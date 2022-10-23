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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Индийская ракета LVM3 вывела на орбиту новую группу спутников связи OneWeb

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Индийская ракета-носитель LVM3 в субботу вывела на орбиту 36 спутников связи для пополнения группировки британской компании OneWeb, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Миссия OneWeb India-1 прошла полностью успешно. Все 36 спутников выведены на намеченные орбиты", - говорится в сообщении организации.

Запуск ракеты был осуществлен 23 октября, в 00:07 по местному времени (22 октября, в 21:37 по московскому времени), со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота на юго-востоке Индии.

Спутники выводились девятью партиями по четыре спутника в каждой. Спустя почти два часа после старта все спутники отправились на целевые орбиты высотой немногим более 600 км.

По данным OneWeb, аппараты войдут в группировку на низкой околоземной орбите, в составе которой в данный момент насчитывается 428 спутников. Итоговая численность группировки должна составить 648 аппаратов.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.

Миссия была осуществлена в рамках контракта, заключенного в апреле между OneWeb и коммерческим подразделением ISRO NewSpace India.

Ранее группировка пополнялась с помощью российских ракет "Союз", которые запускали с космодрома Куру во Французской Гвиане. Однако после введения санкций в отношении российской космической отрасли со стороны США и Евросоюза 24 февраля бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил о прекращении запусков "Союзов" и отзыве с космодрома специалистов из РФ.

4 марта Рогозин поручил прекратить подготовку на Байконуре к запуску ракеты "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb. Причиной такого решения он назвал то, что "компания OneWeb не подчинилась нашим законным требованиям предоставить необходимую информацию об использовании или неиспользовании системы в военных целях в интересах Пентагона и военных ведомств стран-членов НАТО".

Помимо индийских ракет, орбитальную группировку будут пополнять ракеты двух других частных аэрокосмических компаний - американской SpaceX, соглашение с которой было подписано в марте, и французской Arianespace, договор с которой был заключен в сентябре.

OneWeb LVM3
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