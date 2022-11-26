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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

Токаев в субботу вступит в должность президента Казахстана на семилетний срок

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Избранный на внеочередных выборах президентом Казахстана Касмым-Жомарт Токаев в субботу принесет присягу и вступит в должность главы государства на следующие семь лет.

Церемония инаугурации начнется в 8:00 мск во Дворце Независимости в Астане. В ходе инаугурации Токаев принесет присягу и вслед за этим ему будет вручено удостоверение президента республики.

Согласно Конституции республики, присяга приносится в присутствии депутатов парламента, судей Конституционного суда, Верховного суда, а также экс-президентов. Лидеров зарубежных государств на инаугурации не ожидается, но на церемонию были приглашены иностранные послы, аккредитованные в Казахстане.

Токаев одержал победу на состоявшихся 20 ноября выборах главы Казахстана, набрав 81,31% голосов избирателей. Кроме Токаева за пост президента Казахстана боролись пять кандидатов. Явка избирателей на внеочередных президентских выборах составила 69,44%.

69-летний Токаев впервые принес присягу в качестве президента Казахстана 20 марта 2019 года. Тогда он сменил на посту главы государства Нурсултана Назарбаева, добровольно сложившего свои полномочия после почти 30-летнего правления. 9 июня того же года Токаев одержал победу на внеочередных президентских выборах, и 12 июня принес присягу и официально вступил в должность главы государства сроком на пять лет.

В сентябре 2022 года по инициативе Токаева в Конституцию Казахстана были внесены изменения, которыми, в частности, устанавливается, что президент избирается не на пять, как было ранее, а на семь лет и только на один срок. Ранее глава государства мог избираться два раза подряд.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев
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