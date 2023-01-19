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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Токаев распустил Мажилис и назначил парламентские выборы на 19 марта

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом распустил нижнюю палату парламента - Мажилис, и назначил внеочередные выборы на 19 марта.

Еще один указ подразумевает и досрочный роспуск местных представительных органов - маслихатов. Выборы депутатов маслихатов всех уровней будут назначены Центральной избирательной комиссией.

Указы президент подписал после консультаций с премьер-министром и спикерами обеих палат парламента.

Токаев напомнил, что теперь 70% депутатов мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% - по одномандатным округам. По смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50, пройдут и выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. На выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам.

Президент отметил, что ранее была "значительно упрощена" процедура регистрации политических партий. В частности, регистрационный порог был снижен в четыре раза, с 20 до 5 тысяч членов. С 600 до 200 человек сократилась минимальная численность региональных представительств партий.

"Серьезным шагом к демократизации" Токаев назвл снижение планки с 7 до 5% для прохождения партий в мажилис.

Выборы в верхнюю палату парламента - Сенат - прошли в январе. 20 сенаторов были избраны по результатам голосования выборщиков во всех регионах.

Внеочередные выборы в обе палаты проводятся в связи с изменением избирательной системы страны. Указ о проведении парламентских выборов до июня 2023 года Токаев подписал 26 ноября 2022 года, в день, когда он снова вступил в должность президента после внеочередных выборов.

Внеочередные выборы Токаев инициировал после изменения Конституции и принятия конституционных законов, которые, в частности, изменили полномочия президента, ограничив его возможности на избрание единственным сроком в семь лет. Иначе бы очередные президентские выборы прошли в Казахстане в 2024 году, а парламентские - в 2025 году.

Предыдущие, очередные, выборы в мажилис состоялись в январе 2021 года. В них принимали участие пять партий, смогли преодолеть 7%-ный барьер и пройти в мажилис три из них - партия власти "Нур Отан" (ныне Amanat), она получила 76 мест в мажилисе, партия "Ак жол" (12 мест) и Народная партия Казахстана (10 мест).

Казахстан Касым-Жомарт Токаев Мажилис
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