Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Назарбаев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на внеочередных президентских выборах, сообщила пресс-служба Назарбаева.

"Искренне поздравляю Вас с убедительной победой на выборах Президента Республики Казахстан! Эта победа свидетельствует о Вашем высоком авторитете как главы государства и является неоспоримым доказательством непоколебимой веры народа в Ваши масштабные реформы и новые инициативы, а также признанием стойкости, решительности и мудрости, которые Вы проявили в критические часы, когда на кону была независимость нашего государства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте первого президента.

"Желаю, чтобы Вы всегда пользовались всеобщей поддержкой и уважением народа", - говорится в поздравлении Назарбаева.

По данным экзит-полов нескольких казахстанских институтов и общественных объединений, Токаев одержал уверенную победу на выборах президента Казахстана, набрав свыше 80% голосов избирателей.

ЦИК Казахстана планирует объявить предварительные итоги выборов в понедельник в первой половине дня.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев Нурсултан Назарбаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Токаев лидирует на выборах президента Казахстана, получив более 80% голосов

Что произошло за день: воскресенье, 20 ноября

Силуанов заявил, что резолюция ООН о выплатах Украине не повлечет реальных последствий

Силуанов заявил, что резолюция ООН о выплатах Украине не повлечет реальных последствий

Участники встречи ООН по климату остались недовольны текстом итоговой декларации

Участники встречи ООН по климату остались недовольны текстом итоговой декларации

Назарбаев заявил о поддержке кандидатуры Токаева на выборах президента Казахстана

Трампу восстановили аккаунт в Twitter

Трампу восстановили аккаунт в Twitter

Что случилось этой ночью: воскресенье, 20 ноября

Запорожская АЭС подверглась артудару ВСУ

Что произошло за день: суббота, 19 ноября

Основательница Theranos Элизабет Холмс получила более 11 лет тюрьмы

Основательница Theranos Элизабет Холмс получила более 11 лет тюрьмы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });