Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Токаев одерживает победу на выборах президента Казахстана с 81,31% голосов

Таковы предварительные данные ЦИК; явка избирателей составила 69,44%

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одерживает победу на состоявшихся 20 ноября выборах главы государства с 81,31% голосов избирателей, сообщил в понедельник предварительные итоги выборов председатель Центральной избирательной комиссии страны Нурлан Абдиров.

"Токаев Касым-Жомарт Кемелович набрал 6 456 392 голоса или 81,31%", - сказал Абдиров на заседании Центризбиркома.

"Против всех" на выборах президента Казахстана проголосовали 5,8% избирателей. Таким образом, это второе место по количеству голосов.

По данным ЦИК, Каракат Абден, выдвинутая альянсом соцработников, набрала 2,6% голосов избирателей.

Кандидат от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Нурлан Ауесбаев набрал 2,22% голосов.

За претендента от народно-демократической патриотической партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев проголосовали 3,42% избирателей.

Кандидат от республиканского объединения "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат" Мейрам Кажыкен набрал 2,53% голосов избирателей.

Салтанат Турсынбекова, претендент от общественного объединения "Казак аналары - дестурге жол" (Казахские матери - путь к обычаям), набрала 2,12% голосов.

Явка избирателей на внеочередных выборах президента Казахстана, по уточненным данным Центризбиркома, составила 69,44%, сообщил председатель ЦИК. При этом, из 11 млн 953 тыс. граждан, обладающих избирательным правом, проголосовали 8 300 046 человек.

Накануне сообщалось, что явка избирателей составила 69,43%.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 21 ноября

Токаев лидирует на выборах президента Казахстана, получив более 80% голосов

Что произошло за день: воскресенье, 20 ноября

Силуанов заявил, что резолюция ООН о выплатах Украине не повлечет реальных последствий

Силуанов заявил, что резолюция ООН о выплатах Украине не повлечет реальных последствий

Участники встречи ООН по климату остались недовольны текстом итоговой декларации

Участники встречи ООН по климату остались недовольны текстом итоговой декларации

Назарбаев заявил о поддержке кандидатуры Токаева на выборах президента Казахстана

Трампу восстановили аккаунт в Twitter

Трампу восстановили аккаунт в Twitter

Что случилось этой ночью: воскресенье, 20 ноября

Запорожская АЭС подверглась артудару ВСУ

Что произошло за день: суббота, 19 ноября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });