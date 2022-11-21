Токаев одерживает победу на выборах президента Казахстана с 81,31% голосов

Таковы предварительные данные ЦИК; явка избирателей составила 69,44%

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одерживает победу на состоявшихся 20 ноября выборах главы государства с 81,31% голосов избирателей, сообщил в понедельник предварительные итоги выборов председатель Центральной избирательной комиссии страны Нурлан Абдиров.

"Токаев Касым-Жомарт Кемелович набрал 6 456 392 голоса или 81,31%", - сказал Абдиров на заседании Центризбиркома.

"Против всех" на выборах президента Казахстана проголосовали 5,8% избирателей. Таким образом, это второе место по количеству голосов.

По данным ЦИК, Каракат Абден, выдвинутая альянсом соцработников, набрала 2,6% голосов избирателей.

Кандидат от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Нурлан Ауесбаев набрал 2,22% голосов.

За претендента от народно-демократической патриотической партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев проголосовали 3,42% избирателей.

Кандидат от республиканского объединения "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат" Мейрам Кажыкен набрал 2,53% голосов избирателей.

Салтанат Турсынбекова, претендент от общественного объединения "Казак аналары - дестурге жол" (Казахские матери - путь к обычаям), набрала 2,12% голосов.

Явка избирателей на внеочередных выборах президента Казахстана, по уточненным данным Центризбиркома, составила 69,44%, сообщил председатель ЦИК. При этом, из 11 млн 953 тыс. граждан, обладающих избирательным правом, проголосовали 8 300 046 человек.

Накануне сообщалось, что явка избирателей составила 69,43%.