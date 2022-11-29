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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

В Анкаре отметили, что решить украинский кризис путем переговоров становится все сложнее

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Становится все сложнее достичь урегулирования украинского кризиса путем переговоров, заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Переговорного решения достичь становится все сложнее", - заявил Чавушоглу на форуме Аспенского института и Германского фонда Маршалла в Бухаресте.

При этом он подчеркнул, что альтернативного решения ситуации на Украине нет.

Кроме того, Чавушоглу добавил, что обсуждение сложившейся обстановки "не поможет решить проблему". "Нам нужно действовать и проявить изобретательность для установления справедливого мира. Это как раз и пытается делать Турция", - сказал министр.

Чавушоглу напомнил, что Турция организовывала переговоры между российской и украинской делегациями в марте в Анкаре, а также является посредником в заключенной в июле черноморской зерновой инициативы.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Россией и Украиной сейчас невозможны, так как их отрицает украинская сторона. "Действительно сейчас никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона. Специальная военная операция продолжается", - сказал Песков журналистам. Так он прокомментировал высказывание президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о том, что переговоры о мире в украинском конфликте сейчас вести нельзя.

Турция Украина Мевлют Чавушоглу
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