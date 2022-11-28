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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

Кремль приветствовал предложение Ватикана по площадке для переговоров с Киевом

Но сейчас такие инициативы не могут быть востребованы, заявил Дмитрий Песков

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Россия приветствует инициативы ряда государств, в том числе Ватикана, готовых предоставить площадку для переговоров с Украиной, но в нынешней ситуации эти предложения востребованными быть не могут из-за позиции Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что целый ряд и зарубежных государственных деятелей, и стран заявляют о готовности предоставить свою площадку и, безусловно, мы приветствуем подобную политическую волю. Но в той ситуации, которую мы сейчас имеем де-факто и де-юре со стороны украинской стороны, такие площадки востребованными быть не могут", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал сообщения о готовности Ватикана предоставить площадку для переговоров России и Украины.

Дмитрий Песков Ватикан Украина
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