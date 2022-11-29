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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

В Кремле заявили о невозможности переговоров с Украиной из-за позиции Киева

В Кремле заявили о невозможности переговоров с Украиной из-за позиции Киева
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Переговоры между РФ и Украиной сейчас невозможны, так как они отрицаются украинской стороной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, сейчас никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона. Специальная военная операция продолжается", - сказал Песков журналистам.

Так пресс-секретарь главы государства прокомментировал высказывание президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о том, что переговоры о мире в украинском конфликте сейчас вести нельзя.

Он добавил, что для мирных переговоров необходима "политическая воля и готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны".

Дмитрий Песков Украина
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