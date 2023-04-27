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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

В ЕС призвали Минск обеспечить заключенному Бабарико надлежащую медицинскую помощь

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Европейском союзе обеспокоены состоянием здоровья находящегося в заключении бывшего руководителя "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, который в 2020 году пытался участвовать в выборах президента Белоруссии, но был задержан и так и не был зарегистрирован кандидатом.

В июле 2021 года он был приговорен к 14 годам лишения свободы.

"Мы призываем власти обеспечить его безопасность и оказать ему немедленную и надлежащую медицинскую помощь, а также предоставить ему доступ к своим адвокатам и семье", - говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы.

В документе также содержится "требование немедленного и безоговорочного освобождения Виктора Бабарико и всех политзаключенных".

СМИ 27 апреля сообщили, что Бабарико перевели из тюрьмы в больницу Новополоцка, поскольку врачи обнаружили у него в легких скопление жидкости.

Белгазпромбанк Белоруссия Виктор Бабарико Евросоюз
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