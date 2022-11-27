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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Власти Шэньчжэня ограничат посещение ресторанов и театров из-за ситуации с COVID-19

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Власти китайского города Шэньчжэнь (провинция Гуандун) с населением около 17 млн человек распорядились перевести на работу из дома большинство сотрудников коммерческого сектора и госслужащих в связи с угрозой COVID-19, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Такой режим работы должен продлиться с понедельника по пятницу.

Кроме того, по постановлению городской администрации рестораны и другие общественные заведения могут работать при заполняемости посетителями лишь наполовину. Также людям, прибывающим в Шэньчжэнь, в течение первых трех дней нахождения в городе запретят посещать такие места как театры и спортивные залы.

В миреВ ряде городов Китая прошли акции против ограничительных мер от COVID-19В ряде городов Китая прошли акции против ограничительных мер от COVID-19Читать подробнее

Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает, что с целью ограничения распространения вируса применяются такие меры, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми. При этом ранее в ноябре власти страны объявили о некотором смягчении мер, в частности, о сокращении сроков самоизоляции для прибывающих в страну.

Однако последние несколько дней в КНР выявляют рекордное для этой страны количество случаев COVID-19: так, накануне медики диагностировали около 40 тыс. случаев заражения коронавирусом. На фоне этого власти ряда китайских провинций ужесточили меры для борьбы с распространением вируса.

Между тем, поступали сообщения, что в воскресенье в Пекине и Шанхае прошли акции протеста против локдаунов.

Хроника 09 января 2020 года – 27 ноября 2022 годаПандемия коронавируса
Китай Шэньчжэнь Коронавирус
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