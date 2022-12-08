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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:06

CNN сообщил о запросе властей Украины к США о предоставлении кассетных боеприпасов

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Чиновники и законодатели Украины в последние месяцы призывали администрацию президента США Джо Байдена и членов Конгресса предоставить украинским военным боеголовки с кассетными боеприпасами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников телеканала, запрос Украины на кассетные боеприпасы, использование которых запрещено более чем в 100 странах, не был сразу отвергнут администрацией США.

Высшие должностные лица США не раз публично заявляли, что планируют оказать украинцам необходимую поддержку, отмечает телеканал.

"Но западная военная техника не бесконечна, и по мере того, как запасы боеголовок сокращаются, украинцы ясно дали понять США, что они могли бы использовать кассетные боеприпасы, которые в настоящее время пылятся на складах", - отмечает CNN.

Как сообщает телеканал, администрация Байдена не исключила этот вариант в качестве последнего средства, если запасы начнут опасно сокращаться.

Тем временем источники подчеркивают, что это предложение еще не получило серьезного рассмотрения в значительной степени из-за законодательных ограничений Конгресса, которые предусматривают запрет на передачу США кассетных боеприпасов.

США Украина
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