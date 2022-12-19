Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

ЕС запланировал разместить в Армении долгосрочную миссию для содействия миру в регионе

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что ЕС планирует разместить в Армении долгосрочную миссию с целью содействия устойчивому миру на Южном Кавказе.

"Размещение (в Армении - ИФ) 40 европейских экспертов по мониторингу оказалось эффективным и способствовало укреплению доверия в нестабильной ситуации. Сегодня мы начинаем новый этап участия ЕС на Южном Кавказе с переходной командой, которая подготовит почву для возможной долгосрочной миссии ЕС в Армении с конечной целью содействия устойчивому миру в регионе", - приводятся слова Борреля на сайте Совета ЕС.

В понедельник мандат мониторинговой миссии ЕС в Армении, запущенной в октябре, был завершен. Миссия была развернута на основании договоренности между лидерами Армении, Азербайджана, Франции и главы Евросовета с 20 октября в Армении на границе с Азербайджаном с целью мониторинга и анализа ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Сообщается также, что Совет ЕС по согласованию с Ереваном решил, что действующая мониторинговая миссия Евросоюза в Грузии направит в Армению временную группу поддержки планирования, которая повысит осведомленность Брюсселя о ситуации с безопасностью, а также будет способствовать планированию и подготовке новой миссии ЕС.

Ранее в ноябре премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что предлагал, чтобы приграничную ситуацию при отводе войск от армяно-азербайджанской границы мониторила Россия, однако Азербайджан с этим не согласился.

Евросоюз Жозеп Боррель Армения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лукашенко заявил о постановке на дежурство переданных РФ комплексов С-400 и "Искандер"

Путин заявил, что Россия не заинтересована в "поглощении" Белоруссии

Путин заявил, что Россия не заинтересована в "поглощении" Белоруссии

В ЕС договорились о потолке цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

"Аватар" собрал $134 млн в североамериканском прокате в первые выходные

"Аватар" собрал $134 млн в североамериканском прокате в первые выходные

"Роскосмос" не видит необходимости в экстренной эвакуации космонавтов с МКС

Аналитики не ждут скорого завершения медвежьего рынка на Уолл-стрит

Аналитики не ждут скорого завершения медвежьего рынка на Уолл-стрит

Вооруженные силы Белоруссии завершили проверку боеготовности

ЧМ-2022

Во Франции задержали более 200 человек в ходе беспорядков после финала ЧМ по футболу

Во Франции задержали более 200 человек в ходе беспорядков после финала ЧМ по футболу

Вопрос о цене газа для Белоруссии будет решен на высшем уровне

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });