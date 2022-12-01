Лавров заявил, что РФ никогда не просила о переговорах по ситуации на Украине

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Россия никогда не просила о переговорах по ситуации на Украине, но при этом заявляла о готовности выслушать тех, кто проявляет интерес к переговорному решению, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Когда нас обвиняют в том, что мы постоянно просим о каких-то переговорах, чтобы выиграть время для, так сказать, того, чтобы собрать дополнительные силы для проведения специальной военной операции, ну это и смешно, и неприятно, потому что люди врут, врут откровенно", - сказал Лавров журналистам.

Министр подчеркнул, что "никогда ни о каких переговорах мы не просили, но всегда говорили, что, если кто-то имеет интерес к переговорному решению, мы готовы выслушать".

"И подтверждается это примером, который я сейчас привел, когда в марте украинцы попросили их выслушать. Мы не только их выслушали, мы были готовы договориться с ними на тех принципах, которые выдвинули они сами", - заявил Лавров.