Лукашенко заявил, что военные Белоруссии и РФ ведут подготовку как единая армия

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Вооруженные силы республики и России проходят подготовку к отражению возможной агрессии извне "как единая группировка, единая армия".

"Думаю, вам уже белорусский министр обороны рассказал о ситуации в Беларуси, о подготовке, боевом слаживании подразделений Беларуси и России, которые присутствуют в Беларуси. Должен сказать, что мы серьезно к этому подошли. И наши, и ваши офицеры готовят ребят. И белорусских, и россиян готовят", - сказал Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в субботу в Минске.

Лукашенко цитирует президентская пресс-служба.

"Для того, чтобы в случае необходимости первые ряды наши - защитники Союзного государства - смогли отразить любую агрессию. От аптечек медицинских до... Я уже не говорю там про обмундирование и прочее, вооружение. Здесь никто не делится: мы как единая группировка, единая армия сегодня готовимся. Все об этом знают вокруг. Мы это не прятали. Да и в современном мире спрятать это невозможно", - подчеркнул президент Белоруссии.

"Словом, так, как договаривались с президентом России. Вы не просто в теме, вы это реализовываете с нашим министерством обороны. Мы в этом отношении планы выполняем", - добавил Лукашенко.

Ранее в субботу сообщалось, что Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белоруссию. В Минске он провел переговоры с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным.