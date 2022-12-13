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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

Внезапная проверка боеготовности началась в белорусской армии

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В Вооруженных силах Белоруссии начата внезапная проверка боевой готовности, сообщила во вторник пресс-служба Минобороны республики.

"По поручению президента Республики Беларусь - Главнокомандующего Вооруженными силами Республики Беларусь под руководством Государственного секретариата Совета Безопасности начата внезапная проверка боевой готовности", - говорится в сообщении.

Сообщается, что "мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина".

"В данный период запланировано передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности", - добавили в белорусском военном ведомстве.

Белоруссия
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