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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 декабря

ЕС утвердил "потолок" цены на нефть из РФ, Израиль нанес удары по сектору Газа, Аргентина вышла в четвертьфинал ЧМ-2022

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ЕС окончательно утвердил решение о предельной цене на нефть из РФ в $60 за баррель. Ограничения распространяются на сырую нефть, нефтяные масла и нефтепродукты из битуминозных пород. Ограничение вступает в силу 5 декабря 2022 года, предусмотрен 45-дневный переходный период.

- США перестали считать возобновление СВПД приоритетной задачей. Как заявил представитель США по Ирану Роберт Малли, "Иран не заинтересован в сделке, и мы сосредоточены на других вещах". Требования Тегерана он назвал неприемлемыми.

- WSJ сообщила о планах Apple ускорить перенос производства из Китая. По данным источников издания, на решение повлияли недавние беспорядки в китайском городе Чжэнчжоу, где расположен крупный завод Foxconn по производству iPhone и другой продукции Apple.

- Израильская армия нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Перед этим в субботу вечером по израильской территории из сектора Газа была выпущена ракета, которая упала на открытой местности.

- Кишинев и Тирасполь договорились о поставках электроэнергии за счет увеличения объемов поставляемого в Приднестровье газа. Договор подписан на декабрь, но может быть продлен на период с января по март 2023 года. Между тем "Молдовагаз" с 4 декабря начинает закупать газ из двух источников.

- Аргентина победила Австралию в 1000-м матче Месси и вышла в четвертьфинал ЧМ. Игра в Аль-Райане завершилась со счетом 2:1. Победу Аргентине принесли голы Лионеля Месси и Юлиана Альвареза. В активе Австралии автогол аргентинца Энцо Фернандеса.

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