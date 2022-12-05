ЕС значительно снизил спрос на газ в ноябре

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Член Еврокомиссии (ЕК) по экономике Паоло Джентилони заявил, что усилия по сокращению зависимости ЕС от ископаемого топлива дали в ноябре ощутимый результат в виде снижения спроса на газ.

"Конечно, единственное долгосрочное решение нынешнего кризиса - это уменьшить нашу зависимость от импорта ископаемого топлива. Здесь мы делаем значительный прогресс. Спрос на газ в ЕС в ноябре был значительно ниже среднего за последние пять лет, и диверсификация поставщиков идет полным ходом", - сказал еврокомиссар в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе, подводя итог совещанию совета министров финансов стран зоны евро - Еврогруппы.