Жена Бута заявила об отсутствии у него юридических механизмов для освобождения, кроме обмена

Виктор Бут. Архивное фото. Фото: U.S. Department of Justice via Getty Images

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Защита российского бизнесмена Виктора Бута, находящего в американской тюрьме, использовала все юридические механизмы в США для его освобождения, в настоящий момент выходом для россиянина остаётся обмен, либо выдача в РФ для отбытия наказания, сообщила супруга Бута Алла.

"У нас использованы все юридические механизмы вообще. Мы дошли до Верховного суда США, апелляция наша даже не была принята к рассмотрению", - сказала Алла Бут во вторник журналистам после открытия выставки рисунков ее мужа в Совете Федерации.

По словам супруги бизнесмена, защита не имеет больше возможностей обжаловать приговор Буту, "юридически использовать какие-либо механизмы, кроме механизма обмена или возвращения по конвенции об отбывании срока наказания".

Отвечая на вопрос, готов ли Бут при необходимости написать прошение о помиловании на имя президента США, она сказала, что не обсуждала с ним эту тему.

"Как американцы будут оформлять (процедуру обмена либо выдачи), я не знаю, на что они готовы. Но эту тему (прошения о помиловании) мы не обсуждали", - сказала Алла Бут.

Со своей стороны вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщил "Интерфаксу", что ситуация с лечением Бута в американской тюрьме немного улучшилась.

"Начато лечение, мы увидели какую-то реакцию, но я считаю, пока этого недостаточно", - сказал Мельников.

По его словам, состояние Бута по-прежнему вызывает у правозащитников опасения, а его заболевания могут привести к серьёзным последствиям.

Во вторник в Совете Федерации РФ открылась выставка рисунок Виктора Бута, которые он создавал в период тюремного заключения в США с 2012 по 2018 годы, после чего, по словам его жены, рисовать россиянину запретили.