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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Байден сообщил, что побеседовал с Грайнер, она уже летит домой

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в четверг рассказал, что уже поговорил с освобожденной в России американкой Бриттни Грайнер, она направляется домой.

"Совсем недавно я поговорил с Бриттни Грайнер. Она в безопасности, она в самолете, она летит домой", - написал Байден в твиттере.

В четверг в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен отбывавшего наказание в США гражданина РФ Виктора Бута на осужденную в России американку Бриттни Грайнер, сообщили ранее в МИД РФ.

Джо Байден Бриттни Грайнер
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