Москва считает консультации с США в Турции по проблемным вопросам полезными, но трудными

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Россия и США намерены продолжить диалог по устранению проблемных вопросов в двусторонних отношениях, на состоявшейся 9 декабря в Стамбуле встрече удалось достичь прогресса по второстепенным вопросам, но по проблематике функционирования дипмиссий продвижения нет, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы оцениваем их как полезные, но трудные", - сказал Рябков журналистам. По его словам, "разговор был деловой, прогресс минимален, и, по большому счету, он по второстепенным вопросам".

"По главным вопросам, которые касаются и функционирования загранучреждений, и визовых дел, и ротации персонала, продвижения нет", - отметил дипломат.

Отвечая на вопрос о том, есть ли планы продолжить такой диалог, Рябков заявил: "Намерение есть, конкретных сроков, тем более дат, и договоренности по месту пока мы не имеем".

"Но преждевременно, это уже все естественно в будущем году", - добавил он.