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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Песков сказал, что обмен Бута на Грайнер не означает улучшения отношений РФ и США

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Переговоры между РФ и США об обмене Виктора Бута на Бриттни Грайнер не означают движения к преодолению кризиса в отношениях между двумя странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эти переговоры касались исключительно темы обменов, и неверно делать какие-то гипотетические выводы о том, что это может быть шаг в сторону выхода из того кризиса, который мы сейчас имеем в двусторонних отношениях", - сказал он в интервью "Известиям".

По словам Пескова, "двусторонние отношения продолжают оставаться в печальном состоянии".

В четверг в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен Бута на Грайнер.

Дмитрий Песков США Виктор Бут Бриттни Грайнер
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