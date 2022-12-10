В ООН призвали следить за поставляемым Киеву оружием, чтобы оно не попало третьим сторонам

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Замгенсека ООН Идзуми Накамицу призывает страны, которые поставляют оружие Киеву, контролировать его поставки и получение.

"Я призываю государства применять эффективные меры по контролю над вооружениями для устранения рисков, связанных с попаданием оружия третьим сторонам. Предотвращение перенаправления поставляемого оружия и боеприпасов необходимо для того, чтобы избежать разжигания конфликта и избежать создания угроз безопасности в регионе и за его пределами", - сказала она, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что контрабанда поставляемого Украине оружия набирает обороты.

"Ситуация уже настолько вышла из-под контроля, что вооружения, предназначенные для Киева, всплывают на "черном рынке" не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, и в Африке", - отметил он.

Кроме того, Небензя утверждает, что Россия отслеживает и уничтожает поставляемую Киеву технику.

"Поскольку и ее на западных складах становится все меньше, в последнее время Вашингтон и его союзники пытаются активно работать с третьими странами, покупая у них вооружения и военное оборудование и поставляя его Украине", - отметил он.