Танкеры с казахстанской нефтью, задержанные в Черном море у берегов Турции, вышли из проливов

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Застрявшие у берегов Турции танкеры с нефтью Казахстана продолжили путь к потребителям, сообщил министр энергетики республики Болат Акчулаков.

"На сегодня утром сообщили, что все суда ушли. Вчера, по-моему, 8 судов ушло", - сказал Акчулаков журналистам.

Ранее глава компании "Казмунайгаз" Магзум Мирзагалиев сообщал, что в настоящее время возле турецких проливов находятся до 10 танкеров с казахстанской нефтью. Задержка на тот момент составляла более 6 суток. Турецкое правительство запрашивало дополнительные подтверждения, в частности, подтверждение страхового статуса.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что танкеры с казахстанской нефтью не могут покинуть Черное море и добраться до мировых рынков, поскольку Турция требует доказательств того, что они должным образом застрахованы.

В Минэнерго Казахстана сообщали, что танкеры с казахстанской нефтью "застряли" на шесть суток возле проливов Босфор и Дарданеллы, но это нормальная ситуация зимой.

Вступило в силу решение ЕС о введении эмбарго на поставки нефти из России, которое также предусматривает механизм "потолка" цен на нефть. Этот механизм предполагает запрет на предоставление услуг по транспортировке российской нефти морским путем, а также ее страхование, брокерские услуги и финансирование операций со стороны компаний ЕС, за исключением случаев продажи энергоресурса по цене не выше определенного потолка ($60 за баррель). Аналогичный запрет вводят страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США).