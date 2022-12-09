Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Белый дом заявил, что почти все застрявшие у берегов Турции танкеры не перевозят нефть из РФ

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Практически все танкеры, которые ожидают прохода через проливы Босфор или Дарданеллы, перевозят не российскую нефть, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Насколько мы понимаем, практически все застрявшие танкеры не перевозят нефть из России, и их не касается "потолок" цен на нефть РФ", - сказала Жан-Пьер на брифинге в Белом доме.

По ее словам, Вашингтон ведет переговоры с Анкарой по поводу того, как решить вопрос прохода танкеров через проливы Босфор и Дарданеллы.

"Мы находимся в контакте с Турцией, и нам кажется, что мы приближаемся к моменту, когда этот вопрос решится", - добавила пресс-секретарь.

Накануне Bloomberg со ссылкой на турецкое министерство транспорта сообщил, что Турция хочет вывести из Мраморного моря суда, которые ждут разрешения на проход через пролив Дарданеллы и при этом не имеют документов с подтверждением страхового статуса.

Ранее Financial Times сообщило, что западные официальные лица называют турецкие власти ответственными в том, что около 20 танкеров с нефтью из Казахстана "застряли" возле проливов Босфор и Дарданеллы.

Два официальных лица обвинили Турцию в задержке поставок нефти, отметив, что у страны нет причин сомневаться в статусе страхования судов. "Эти перебои являются результатом нового правила Турции, а не потолка цен на нефть", - заявил один из них.

В конце ноября Анкара объявила, что проходящие по проливам танкеры, причем не только с российской нефтью, должны будут предоставить письма от страховых компаний, гарантирующие страховое покрытие в турецких водах. Такие меры Анкара приняла в связи с решением G7, ЕС и Австралии разрешать страховать суда, перевозящие российскую нефть, только в том случае, если нефть на борту покупается по цене $60 за баррель или ниже.

В это время года из-за короткого светового дня и плохой погоды танкерам часто по несколько дней приходится ждать разрешения на проход через проливы. Однако необходимость предоставить подтверждение страхового статуса тормозит прохождение через проливы еще больше.

США Турция Казахстан Дарданеллы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США ввели санкции против ЦИК РФ и ее председателя Памфиловой

США ввели санкции против ЦИК РФ и ее председателя Памфиловой

Глава "Газпрома" обсудил с президентом Турции газовый хаб и поставки газа

Глава "Газпрома" обсудил с президентом Турции газовый хаб и поставки газа

Немецкий суд утвердил аресты 23 ультраправых, подозреваемых в подготовке переворота

Путин заявил о возможности новых обменов осужденными с США

Путин заявил о возможности новых обменов осужденными с США

Канада вводит санкции против МВД, Минюста, Следственного комитета и ЦИК РФ

Канада вводит санкции против МВД, Минюста, Следственного комитета и ЦИК РФ

Лукашенко рассчитывает на равные с РФ цены на газ в 2023 году

РФ и США проводят встречу в Турции для обсуждений "раздражителей" в отношениях двух стран

Меры безопасности в Бундестаге решили пересмотреть после сообщений о попытке путча в ФРГ

Меры безопасности в Бундестаге решили пересмотреть после сообщений о попытке путча в ФРГ

Самолет с баскетболисткой Бриттни Грайнер приземлился в Техасе

Самолет с баскетболисткой Бриттни Грайнер приземлился в Техасе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });