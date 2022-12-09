Белый дом заявил, что почти все застрявшие у берегов Турции танкеры не перевозят нефть из РФ

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Практически все танкеры, которые ожидают прохода через проливы Босфор или Дарданеллы, перевозят не российскую нефть, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Насколько мы понимаем, практически все застрявшие танкеры не перевозят нефть из России, и их не касается "потолок" цен на нефть РФ", - сказала Жан-Пьер на брифинге в Белом доме.

По ее словам, Вашингтон ведет переговоры с Анкарой по поводу того, как решить вопрос прохода танкеров через проливы Босфор и Дарданеллы.

"Мы находимся в контакте с Турцией, и нам кажется, что мы приближаемся к моменту, когда этот вопрос решится", - добавила пресс-секретарь.

Накануне Bloomberg со ссылкой на турецкое министерство транспорта сообщил, что Турция хочет вывести из Мраморного моря суда, которые ждут разрешения на проход через пролив Дарданеллы и при этом не имеют документов с подтверждением страхового статуса.

Ранее Financial Times сообщило, что западные официальные лица называют турецкие власти ответственными в том, что около 20 танкеров с нефтью из Казахстана "застряли" возле проливов Босфор и Дарданеллы.

Два официальных лица обвинили Турцию в задержке поставок нефти, отметив, что у страны нет причин сомневаться в статусе страхования судов. "Эти перебои являются результатом нового правила Турции, а не потолка цен на нефть", - заявил один из них.

В конце ноября Анкара объявила, что проходящие по проливам танкеры, причем не только с российской нефтью, должны будут предоставить письма от страховых компаний, гарантирующие страховое покрытие в турецких водах. Такие меры Анкара приняла в связи с решением G7, ЕС и Австралии разрешать страховать суда, перевозящие российскую нефть, только в том случае, если нефть на борту покупается по цене $60 за баррель или ниже.

В это время года из-за короткого светового дня и плохой погоды танкерам часто по несколько дней приходится ждать разрешения на проход через проливы. Однако необходимость предоставить подтверждение страхового статуса тормозит прохождение через проливы еще больше.