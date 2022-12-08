На Западе заверяют, что пробка из танкеров у берегов Турции не связана с потолком цен

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Западные официальные лица называют турецкие власти ответственными в пробках из около 20 танкеров с нефтью из Казахстана возле проливов Босфор и Дарданеллы, и заявляют, что данная проблема не связана с введением потолка цен на нефть из РФ, сообщает в четверг Financial Times.

"Похоже, все, кроме одного из примерно 20 танкеров с нефтью, ожидающих пересечения проливов, перевозят нефть казахстанского происхождения. Потолок цен на нефть не коснется этих грузов ни при каком раскладе", - заявил Financial Times один из собеседников, связанный с вопросом ограничения цен на нефть из РФ.

Два официальных лица обвинили Турцию в задержке поставок нефти, отметив, что у страны нет причин сомневаться в статусе страхования судов. "Эти перебои являются результатом нового правила Турции, а не потолка цен на нефть", - заявил один из них.

В конце ноября Анкара объявила, что проходящие по проливам танкеры, причем - не только с российской нефтью, должны будут предоставить письма от страховых компаний, гарантирующее страховое покрытие в турецких водах. Такие меры Анкара приняла в связи с решением G7, ЕС и Австралии разрешать страховать суда, перевозящие российскую нефть, только в том случае, если нефть на борту покупается по цене $60 за баррель или ниже.

По данным разных СМИ, в настоящий момент через проливы не могут пройти около 22-25 танкеров с нефтью.

В это время года танкерам часто приходится ждать несколько дней в проливах из-за короткого светового дня и плохой погоды. Однако необходимость предоставить подтверждение страхового статуса тормозит прохождение танкеров через проливы еще больше.

В пресс-службе Минэнерго Казахстана ранее заявили, что танкеры с казахстанской нефтью "застряли" на шесть суток возле проливов Босфор и Дарданеллы, но это нормальная ситуация зимой.

"Для зимнего сезона это нормальное ожидание, в прошлом году ожидание в проливах в декабре было порядка 14 дней. Что касается страховых писем - детали выясняются", - сообщили в пресс-службе.