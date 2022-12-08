Турция запретит судам находиться в Мраморном море без страховки

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Турецкие власти хотят во избежание рисков вывести из Мраморного моря суда, которые ждут разрешения на проход через пролив Дарданеллы и при этом не имеют документов с подтверждением страхового статуса, передает Bloomberg со ссылкой на Минтранс Турции.

Ведомство пообещало новые меры в отношении таких судов, а также раскритиковало судовых страховщиков в отказе предоставить письма.

Сейчас в Черном море находятся 15 нефтяных танкеров, ожидающих прохода через проливы Дарданеллы или Босфор. За день до этого Bloomberg сообщал, что разрешения пройти через проливы ждали 26 танкеров с нефью из Казахстана, у которых Анкара требовала уточнить страховой статус в связи со вступлением в силу санкций против российской нефти.

Западные чиновники возложили ответственность на турецкую сторону за образование этой "пробки", писала затем Financial Times.

В конце ноября Анкара объявила, что проходящие по проливам танкеры, причем - не только с российской нефтью, должны будут предоставить письма от страховых компаний, гарантирующие страховое покрытие в турецких водах. Такие меры Анкара приняла в связи с решением G7, ЕС и Австралии разрешать страховать суда, перевозящие российскую нефть, только в том случае, если нефть на борту покупается по цене $60 за баррель или ниже.

В это время года из-за короткого светового дня и плохой погоды танкерам часто по несколько дней приходится ждать разрешения на проход через проливы. Однако необходимость предоставить подтверждение страхового статуса тормозит прохождение танкеров через проливы еще больше.

В Минэнерго Казахстана ранее заявили, что танкеры с казахстанской нефтью "застряли" на шесть суток возле проливов Босфор и Дарданеллы, но это нормальная ситуация зимой. "Для зимнего сезона это нормальное ожидание, в прошлом году ожидание в проливах в декабре было порядка 14 дней. Что касается страховых писем - детали выясняются", - сообщили в пресс-службе.