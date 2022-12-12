Очередь из нефтяных танкеров у берегов Турции уменьшается

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Нефтяные танкеры, застрявшие возле Босфора и Дарданелл из-за проблем со страховыми документами, возобновляют движение через эти проливы, передает Bloomberg со ссылкой на собранные им данные по отслеживанию движения судов.

"Очередь из нефтяных танкеров, ожидающих прохода через эти важные турецкие проливы, уменьшается, это может указывать на то, что власти в Анкаре решили разногласия со страховыми компаниями, которые возникли после введения санкций против России", - информирует агентство в понедельник.

Представитель судоходной отрасли, знакомый с ситуацией, в воскресенье заявил агентству, что ранее застрявшим у берегов Турции танкерам разрешили пройти через проливы Босфор и Дарданеллы.

Также накануне представители турецких морских властей сообщили, что в понедельник через Босфор должны пройти четыре танкера.

По данным Bloomberg, с субботы через проливы прошли танкеры с более чем 15 млн баррелями нефти на борту. Отмечается, что неблагоприятная погода помешала движению танкеров в выходные, однако в местных портах заявили, что в понедельник утром погодные условия улучшились.

Ранее в понедельник сообщалось, что застрявшие у берегов Турции танкеры с нефтью из Казахстана продолжили путь к потребителям. "Сегодня утром сообщили, что все суда ушли. Вчера, по-моему, восемь судов ушло", - сказал журналистам министр энергетики Болат Акчулаков.

Ранее Bloomberg сообщало, что танкеры с казахстанской нефтью не могут покинуть Черное море и добраться до потребителей, поскольку Турция требует доказательств того, что они должным образом застрахованы.

Издание Financial Times сообщало, что два официальных лица обвинили Турцию в задержке поставок нефти, отметив, что у страны нет причин сомневаться в статусе страхования судов. "Эти перебои являются результатом нового правила Турции, а не потолка цен на нефть", - заявил один из них.

В конце ноября Анкара объявила, что проходящие по проливам танкеры, причем - не только с российской нефтью, должны будут предоставить письма от страховых компаний, гарантирующие страховое покрытие в турецких водах. Такие меры Анкара приняла в связи с решением G7, ЕС и Австралии разрешать страховать суда, перевозящие российскую нефть, только в том случае, если нефть на борту покупается по цене $60 за баррель или ниже.

В это время года из-за короткого светового дня и плохой погоды танкерам часто по несколько дней приходится ждать разрешения на проход через проливы. Однако необходимость предоставить подтверждение страхового статуса тормозит прохождение танкеров через проливы еще больше.