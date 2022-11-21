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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:15

Белград и Приштина не смогли урегулировать в Брюсселе проблему с косовскими автономерами

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и президент Сербии Александр Вучич признали, что переговоры по автомобильным номерам, которые прошли в понедельник между высшим руководством Белграда и Приштины в Брюсселе, потерпели неудачу.

"После многочасовых переговоров сегодня стороны так и не пришли к какому-либо соглашению", - говорится в коммюнике, выпущенном по итогам переговоров от имени Борреля.

"Я бы хотел согласия, но поскольку его нет, позвольте мне обратиться к обеим сторонам: я ожидаю, что косовские власти незамедлительно приостановят перерегистрацию транспортных средств на севере края, а Сербия приостановит выдачу сербских номерных знаков для Косово с литерами КМ", - приводятся в коммюнике слова Борреля.

По его мнению, "это позволит получить обеим сторонам дополнительное время для нахождения подходящего решения по вопросу о номерах в контексте нормализации отношений".

Президент Сербии Александр Вучич также заявил о том, что переговоры в Брюсселе успехом не увенчались. Ожидается, что вскоре он выступит с обращением к народу страны.

Новые меры, касающиеся перерегистрации автомобилей, косовские власти приняли с начала ноября.

В соответствии с новыми правилами владельцев автомобилей с сербскими номерами Косово и Метохии (с литерами КМ) сначала будут предупреждать, а затем штрафовать на сумму в 150 евро. С 21 апреля будущего года на территории края можно будет перемещаться на автомобилях лишь с номерами так называемой "Республики Косово" (с литерами RKS).

В Белграде заявили, что не будут следовать этим правилам. Не намерены соблюдать новые правила и сербы, проживающие на севере края.

В связи с позицией косовских властей по номерным знакам автомобилей на территории края, сербские представители в органах местного самоуправления Косово приняли решение о выходе из всех властных структур – парламента, правительства, органов юстиции, полиции и местных администраций края.

Первоначально решение о перерегистрации номерных знаков власти в Приштине приняли 31 июля, после чего в крае начались акции протеста, вследствие чего реализация этого решения была отложена.

ЕС Сербия Косово
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