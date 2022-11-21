Вучич призвал косовских сербов к сдержанности в условиях обострения из-за автономеров

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич в понедельник обратился к косовским сербам с призывом воздержаться от насилия и постараться сохранить мир.

"Моя просьба к ним абсолютно ясна: давайте попробуем сохранить мир, мы должны продемонстрировать, что мы ни одной секунды не желали столкновений. Давайте не обращать внимание на дерзость и наглость других и постараемся в максимальной степени избежать конфликтов", - сказал Вучич в обращении к народу по возвращении из Брюсселя, где он при посредничестве ЕС провел встречу с главой косовской администрации Альбином Курти. Эта встреча завершилась безрезультатно.

По мнению Вучича, осложнения ситуации желали некие другие силы, и планирование шло месяцами. "Очевидно, что кто-то другой хотел столкновений, и это планировалось не один месяц", - сказал он.

Между тем генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник в телефонном разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем выразил обеспокоенность ситуацией, которая складывается в отношениях между Белградом и Приштиной.

"Поговорил с Жозепом Боррелем. Мы разочарованы тем, что не удалось урегулировать спор о номерных знаках. Настало время ответственных и прагматичных решений. Необходимо избегать эскалации", - написал Столтенберг в своем твиттере.

Он добавил, что миссия НАТО в Косово (KFOR) сохраняет бдительность.

Президент Сербии Александр Вучич и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее признали, что переговоры по автомобильным номерам, которые прошли в понедельник между высшим руководством Белграда и Приштины в Брюсселе, потерпели неудачу.

"Я бы хотел согласия, но поскольку его нет, позвольте мне обратиться к обеим сторонам: я ожидаю, что косовские власти незамедлительно приостановят перерегистрацию транспортных средств на севере края, а Сербия приостановит выдачу сербских номерных знаков для Косово с литерами КМ", - приводятся в коммюнике слова Борреля.

По его мнению, "это позволит получить обеим сторонам дополнительное время для нахождения подходящего решения по вопросу о номерах в контексте нормализации отношений".

Президент Сербии Александр Вучич также заявил о том, что переговоры в Брюсселе успехом не увенчались. По его словам, Белград готов поддержать предложения Борреля, но Приштина - нет.

Новые меры, касающиеся перерегистрации автомобилей, косовские власти приняли с начала ноября.

В соответствии с новыми правилами владельцев автомобилей с сербскими номерами Косово и Метохии (с литерами КМ) сначала будут предупреждать, а с 22 ноября штрафовать на сумму в 150 евро. С 21 апреля будущего года на территории края можно будет перемещаться на автомобилях лишь с номерами Косово (с литерами RKS).

В связи с позицией косовских властей по номерным знакам автомобилей на территории края, сербские представители в органах местного самоуправления Косово приняли решение о выходе из всех властных структур -парламента, правительства, органов юстиции, полиции и местных администраций края.

Первоначально решение о перерегистрации номерных знаков власти в Приштине приняли 31 июля, после чего в крае начались акции протеста, вследствие чего реализация этого решения была отложена.