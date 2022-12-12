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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Генпрокуратура Белоруссии передала в суд дела пяти сотрудниц TUT.BY

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Белоруссии передала в суд поступившие от Следственного комитета уголовные была пяти сотрудниц некогда крупнейшего в стране новостного портала TUT.BY (ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА") Людмилы Чекиной, Марины Золотовой, Ольги Лойко, Елены Толкачевой, Екатерины Ткаченко и иных лиц.

Гендиректору издания Чекиной вменяют уклонение от уплаты налогов, организация разжигания социальной вражды и розни, а также распространение материалов с призывами к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.

Главный редактор TUT.BY Золотова, Лойко и Толкачева обвиняются в пособничестве в уклонении от уплаты налогов, разжигании социальной вражды и розни, распространении материалов с призывами причинять вред национальной безопасности. Ткаченко вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов, активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

Еще девять фигурантов дела возместили ущерб, причиненный государству при уклонении от уплаты налогов, признали вину и и написали ходатайство на имя президента об освобождении от уголовной ответственности.

По версии следствия, TUT.BY в 2019-2021 годах недоплатило в бюджет налогов на сумму более 3 млн белорусских рублей (около $1,2 млн по текущему курсу), пока издание было резидентом Парка высоких технологий и имело право на налоговые льготы. В Департаменте финансовых расследований решили, что "ТУТ БАЙ Медиа" получило выручку, не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ.

TUT.BY работало без статуса СМИ с 2000 года, получило регистрацию СМИ в январе 2019 года, а в декабре 2020 года по суду лишилось этого статуса.

Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов возбудили в отношении сотрудников TUT.BY весной 2021 года. 18 мая в офисах редакции и дома у сотрудников прошли обыски, по делу были задержаны 15 человек. Также 18 мая сайт издания был в Белоруссии заблокирован за распространение запрещенной информации.

В августе 2021 года 2021 года суд по требованию МВД признал ТUТ.ВY, его аккаунты в соцсетях и мессенджерах, а также "зеркала", созданные после блокировки основного сайта, экстремистскими. В октябре 2021 года сотрудники медиакомпании стали фигурантами уголовного дела о разжигании социальной вражды или розни. 14 июня 2022 года Верховный суд Белоруссии признал экстремистской организацией материнскую компанию "ТУТ БАЙ медиа".

TUT.BY Белоруссия Генпрокуратура Людмила Чекина Марина Золотова ТУТ БАЙ МЕДИА
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