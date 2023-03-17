Фигурантки "дела TUT.BY" получили по 12 лет лишения свободы

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Минский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего гендиректора портала TUT.ВY Людмилу Чекину и главного редактора художественно-редакционного отдела издания Марину Золотову. Об этом сообщила Генпрокуратура Белоруссии.

"Золотова признана виновной в: распространении материалов с публичными призывами к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя нашей страны, призывами, обращенными к иностранным государствам, иностранным и международным организациям, к действиям во вред национальной безопасности Республики Беларусь, совершенных с использованием средств массовой информации и сети Интернет, по ч.3 ст.361 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а Чекина - в организации указанных действий", - говорится в сообщении.

Золотова также признана виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных группой лиц, по ч.3 ст. 130 УК Белоруссии, а Чекина - в организации таких действий.

Кроме того, Чекина признана виновной в уклонении от уплаты налогов путем умышленного занижения налоговой базы, в том числе посредством внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, которое повлекло причинение ущерба в особо крупном размере, по ч.2 ст. 243 УК Белоруссии.

В Генпрокуратуре сообщили, что по совокупности преступлений Золотовой и Чекиной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет каждой с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима, Чекиной - дополнительные наказания в виде штрафа в размере 1000 базовых величин в сумме 37 тысяч белорусских рублей и лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

"Приговор в законную силу не вступил, его можно обжаловать и опротестовать.

Всего по делу проходит пять человек. Бывший главный редактор политико-экономического блока новостей художественно-редакционного отдела Ольга Лойко, редактор Елена Толкачева и юрисконсульт Екатерина Ткаченко находятся за пределами Белоруссии. Их дело было выделено в отдельное производство.

TUT.BY был крупнейшим белорусским новостным интернет-порталом. Он работал без статуса СМИ с 2000 года, получил регистрацию СМИ в январе 2019 года, а в декабре 2020 года его лишился по решению суда.

18 мая 2021 года в рамках уголовного дела против сотрудников TUT.BY, обвиненных в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, в офисах редакции и дома у сотрудников прошли обыски. В этот же день были задержаны 15 человек, а сайт издания был заблокирован за публикацию запрещенной информации. В этот же день компанию лишили права на налоговые льготы. Более десяти сотрудников TUT.BY, включая главреда Марину Золотову, оказались в следственных изоляторах или под домашним арестом.

В августе 2021 года суд по требованию МВД признал ТUТ.ВY, его аккаунты и "зеркала" экстремистскими за разжигание "социальной вражды или розни, организацию и осуществление массовых беспорядков, а также разжигание политической и идеологической вражды". В июне 2022 года Верховный суд Белоруссии признал экстремистской организацией материнскую компанию - "ТУТ БАЙ МЕДИА".

В октябре 2021 года в отношении должностных лиц и сотрудников "ТУТ БАЙ Медиа" возбудили уголовное дело о разжигании социальной вражды или розни, совершенное группой лиц (ч.3 ст. 130 УК).