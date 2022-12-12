Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

Белоруссия создала компанию, которая может стать "преемником" "Славкалия"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Представители правительства Белоруссии вошли в органы управления ОАО "Недра Нежин" - новой компании, зарегистрированной вблизи площадки строящегося калийного ГОКа "Славкалия".

Такое постановление было опубликовано 5 декабря на Национальном правовом интернет-портале. Из него следует, что интересы государства в "Недра Нежин" будут представлять замминистра архитектуры и строительства Белоруссии Александр Шваюнов, первый замминистра финансов Дмитрий Кийко, первый замминистра экономики Юрий Чеботарь, а также первый заместитель председателя Госкомимущества Петр Бровкин.

ОАО "Недра Нежин" было зарегистрировано в конце ноября в Любанском районе Минской области рядом с деревней Обчин, где расположена площадка Нежинского ГОКа, следует из данных Единого госреестра юрлиц Белоруссии. Основной вид деятельности новой компании, как и у ГОКа - добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений.

В соответствии с принятой в Белоруссии практикой госуправления, правительство назначает своих представителей в крупные АО, где владеет контрольной долей. Публичной информации о переходе проекта Нежинского ГОКа от ИООО "Славкалий", чей основатель Михаил Гуцериев в прошлом году подпал под санкции ЕС, к другому юрлицу не раскрывалось. Представитель Гуцериева отказался от комментариев, с пресс-службой "Славкалия" связаться не удалось.

Источник в отрасли подтвердил "Интерфаксу", что "Недра Нежин" является преемником "Славкалия".

Нежинский ГОК станет вторым в Белоруссии предприятием по производству калийных удобрений (сейчас их выпускает только государственный "Беларуськалий"). Запуск ГОКа мощностью до 2 млн тонн хлоркалия в год ранее был запланирован на 2023 год. Инвестиции в проект оценивались в $2 млрд, из них $600 млн - собственные средства и $1,4 млрд - кредит Банка развития Китая, привлеченный через Беларусбанк. Выплаты по кредиту должны были начаться в прошлом году, полное погашение запланировано на 2031 год.

ИООО "Славкалий" на 100% принадлежит GCM Global Energy Slavkali, которую контролирует британская GCM Global Energy. Полтора года назад Гуцериев, оказавшись в санкционном списке ЕС, передал контроль над GCM Global Energy (не менее 75% акций) своему младшему брату - Саиту-Саламу Гуцериеву. А в июле 2022 года основным владельцем этой компании стал гражданин Казахстана Салман Гуцариев.

Сам "Славкалий", наряду с "Беларуськалием", был включен в санкционные списки США. В отношении белорусских калийных удобрений также действуют секторальные санкции Евросоюза.

Белоруссия Славкалий Недра Нежин Нежинский ГОК Минская область Михаил Гуцериев GCM Global Energy Slavkal
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ЕС продолжают согласовывать девятый пакет санкций против России

В ЕС продолжают согласовывать девятый пакет санкций против России

Что произошло за день: понедельник, 12 декабря

Военная операция на Украине

Минздрав Херсонской области сообщил о ранении первого вице-губернатора Булюка

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Косово подаст заявку на вступление в Евросоюз 15 декабря

Косово подаст заявку на вступление в Евросоюз 15 декабря

Совет ЕС согласовал повышение "потолка" бюджета Европейского фонда мира

ЕС планирует ввести санкции против Михалкова, Лепса и Пучкова

ЕС планирует ввести санкции против Михалкова, Лепса и Пучкова

В Иране казнили уже двух участников массовых акций протеста

В Китае перестанут следить за перемещением жителей в рамках ослабления COVID-мер

В Китае перестанут следить за перемещением жителей в рамках ослабления COVID-мер
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });