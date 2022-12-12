Белоруссия создала компанию, которая может стать "преемником" "Славкалия"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Представители правительства Белоруссии вошли в органы управления ОАО "Недра Нежин" - новой компании, зарегистрированной вблизи площадки строящегося калийного ГОКа "Славкалия".

Такое постановление было опубликовано 5 декабря на Национальном правовом интернет-портале. Из него следует, что интересы государства в "Недра Нежин" будут представлять замминистра архитектуры и строительства Белоруссии Александр Шваюнов, первый замминистра финансов Дмитрий Кийко, первый замминистра экономики Юрий Чеботарь, а также первый заместитель председателя Госкомимущества Петр Бровкин.

ОАО "Недра Нежин" было зарегистрировано в конце ноября в Любанском районе Минской области рядом с деревней Обчин, где расположена площадка Нежинского ГОКа, следует из данных Единого госреестра юрлиц Белоруссии. Основной вид деятельности новой компании, как и у ГОКа - добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений.

В соответствии с принятой в Белоруссии практикой госуправления, правительство назначает своих представителей в крупные АО, где владеет контрольной долей. Публичной информации о переходе проекта Нежинского ГОКа от ИООО "Славкалий", чей основатель Михаил Гуцериев в прошлом году подпал под санкции ЕС, к другому юрлицу не раскрывалось. Представитель Гуцериева отказался от комментариев, с пресс-службой "Славкалия" связаться не удалось.

Источник в отрасли подтвердил "Интерфаксу", что "Недра Нежин" является преемником "Славкалия".

Нежинский ГОК станет вторым в Белоруссии предприятием по производству калийных удобрений (сейчас их выпускает только государственный "Беларуськалий"). Запуск ГОКа мощностью до 2 млн тонн хлоркалия в год ранее был запланирован на 2023 год. Инвестиции в проект оценивались в $2 млрд, из них $600 млн - собственные средства и $1,4 млрд - кредит Банка развития Китая, привлеченный через Беларусбанк. Выплаты по кредиту должны были начаться в прошлом году, полное погашение запланировано на 2031 год.

ИООО "Славкалий" на 100% принадлежит GCM Global Energy Slavkali, которую контролирует британская GCM Global Energy. Полтора года назад Гуцериев, оказавшись в санкционном списке ЕС, передал контроль над GCM Global Energy (не менее 75% акций) своему младшему брату - Саиту-Саламу Гуцериеву. А в июле 2022 года основным владельцем этой компании стал гражданин Казахстана Салман Гуцариев.

Сам "Славкалий", наряду с "Беларуськалием", был включен в санкционные списки США. В отношении белорусских калийных удобрений также действуют секторальные санкции Евросоюза.