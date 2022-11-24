Госдеп заявил, что США приветствовали договоренность Косово и Сербии нормализовать отношения

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - США приветствуют соглашение между Косово и Сербией о начале процесса нормализации отношений, направленное на предотвращение дальнейшей эскалации напряженности между двумя странами, заявил американский госдепартамент.

"Соединенные Штаты приветствуют достигнутое между Косово и Сербией соглашение о мерах по предотвращению дальнейшей эскалации напряженности. Мы также высоко оцениваем договоренность двух стран полностью и безотлагательно сосредоточиться на нормализации отношений путем диалога при содействии ЕС", - говорится в распространенном ведомством заявлении.

В госдепе считают, что заключение соглашения означает, что "обе стороны при содействии ЕС сделали гигантский шаг вперед в направлении обеспечения мира и стабильности во всем регионе".

Как ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, переговоры между Белградом и Приштиной по проблеме регистрационных автомобильных номеров, которая длительное время являлась причиной ожесточенного спора и обострения отношений, завершились успешно.

По его словам, "Сербия прекратит выдачу собственных номерных знаков с названиями городов Косово, а Косово прекратит дальнейшие действия, связанные с перерегистрацией транспортных средств". Ранее власти Косово ввели запрет на сербские автомобильные номера.

Боррель также отметил, что "в ближайшие дни" пригласит стороны "обсудить следующие шаги".