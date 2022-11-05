Иран заявил, что передал РФ небольшое количество беспилотников до начала СВО

Фото: Iranian Foreign Ministry / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Утверждения Запада о поставках в Россию беспилотников верны, однако речь шла о небольших партиях, переданных за несколько месяцев до начала спецоперации на Украине, заявил в субботу глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Наши отношения с Россией основаны на том, что мы соседи, у нас есть общие интересы. Хотел бы обсудить тот шум, который подняли западные страны, утверждающие, что Иран поставил России ракеты и дроны... Утверждения о ракетах - полностью неверные. Та часть, которая касается дронов, верная: мы передали РФ небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до старта конфликта на Украине", - приводит слова министра агентство "Мехр".

Глава иранского МИД подчеркнул, что у Тегерана есть договоренность с Киевом, что, если у того будут документы, доказывающие, что иранские беспилотники применили на Украине, то эти доказательства передадут Ирану.