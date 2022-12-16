В Минтрансе заявили, что сняты проблемы с проходом танкеров через проливы Турции

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - У танкеров с росийской нефтью нет проблем с проходом через проливы Турции нет, они сняты, сообщил журналистам замминистра транспорта Александр Пошивай.

По его словам, определенные затруднения с проходом через черноморские проливы возникали в связи с дополнительными требованиями к страхованию: "Турция с 1 декабря текущего года по танкерам, которые перевозят сырую нефть через черноморские проливы, требует писем с подтверждением действительности полиса страхования грузов". Замминистра уточнил, что это требование касается не только российских перевозок, но всех перевозок сырой нефти.

"По черноморским проливам сейчас проблем с проходом танкеров нет", - добавил Пошивай.

Сейчас в России страховые полисы по морским рискам выдают компании "Ингосстрах", "АльфаСтрахование" и "СОГАЗ", полисы полностью соответствуют всем международным требованиям, отметил чиновник. Риски перестраховываются в Российской национальной перестраховочной компании (РНПК). Капитал этой компании был существенно увеличен в этом году, что позволяет ей расширить объем принимаемой ответственности, добавил он.

Представители турецких властей "ввели правило подтверждения страховки, наши компании предоставили такие письма, суда прошли без проблем", констатировал Пошивай.

Замминистра также предложил учесть один нюанс: "Перевозки сырой нефти Черным морем идут из Новороссийска - по большей части это казахская нефть. Нашей там намного меньше".

К примеру, из 8 танкеров, которые утром 15 декабря стояли на проход в Босфор и Дарданеллы, два с российской нефтью, остальные с казахской. "Реальных проблем нет...уходит какое-то время на проверку документов, но все танкеры проходят. Танкеры, которые встали, не имели писем, подтверждающих актуальность страховок", - сказал он.

Пошивай напомнил, что Турция не относится к перечню недружественных стран, тем не менее "ее представители очень аккуратно подходят к подобным вещам. Поэтому они в соответствие с действующим международным законодательством приняли решение, ввели дополнительные требования".

Как пояснил "Интерфаксу" эксперт в области страхования морских рисков, "дополнительные требования турецких властей и затребованные подтверждающие страховки письма касались не договоров страхования самих судов или их грузов, но только наличия договоров страхования ответственности судовладельцев - P&I полисов. Ими покрывается ущерб третьим лицам при наступлении страхового события, в том числе в связи с загрязнением акватории или повреждением инфраструктуры портов. До недавнего времени такие полисы для международных морских перевозок выдавались в основном английскими и европейскими P&I-клубами, которые отказались от этой деятельности из-за опасения попасть под санкции".

ЕС ввел эмбарго на закупку российской нефти морским путем с 5 декабря 2022 года и на закупки нефтепродуктов - с 5 февраля 2023 года. Кроме того, с 5 декабря ЕС, США и Великобритания запрещают своим компаниям оказывать услуги по транспортировке, а также страхованию и финансовые услуги в случае, если цена продаваемой российской нефти будет выше определенного потолка, который сейчас установлен на уровне $60 за баррель, будет пересматриваться.