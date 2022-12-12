Белград намерен запросить у КФОР согласие на отправку сербских военных в Косово

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Власти Сербии планируют в четверг запросить у действующих под эгидой НАТО Сил для Косово (КФОР) согласие на отправку сербских военных и полицейских в некоторые районы Косово, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ.

"В четверг мы проведем заседание правительства. И все указывает на то, что решим направить запрос командующему КФОР", - приводит агентство слова президента Сербии Александра Вучича.

При этом, как отмечает EFE, сербские власти осознают, что их запрос наверняка будет отклонен.

Сербская сторона отмечает, что возможность вводить ограниченный контингент военных в Косово предусмотрена одной из резолюций СБ ООН. Так, Сербии разрешается направлять туда до тысячи военнослужащих и полицейских для защиты христианских мест культа, районов, большинство населения которых - сербы, а также погранпереходов. При этом отправка такого контингента разрешена только если ее одобрят в КФОР.

Белград собирается направить подобный запрос на фоне возросшей в последние дни напряженности между властями Косово и проживающим на косовской территории сербским меньшинством.